Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a ayak bastı. Kara Kartal'ın Rijeka'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Berkay Türkmen Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.
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