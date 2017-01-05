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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da.16112
  • Giriş : 05.01.2017 / 10:45:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat futbolcu Mitrovic İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a ayak bastı. Kara Kartal'ın Rijeka'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Berkay Türkmen Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

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