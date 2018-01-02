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Beşiktaş'ın yeni transferi Vida geliyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida geliyor!.20149
  • Giriş : 02.01.2018 / 12:48:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida geliyor.

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Beşik Modelleri

Avrupa'da yoluna emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida geliyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, bugün 17.00'de İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida, saat 17.00'de İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanına inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

ANTALYA'DAKİ KAMPA KATILACAK

Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

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