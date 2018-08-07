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Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.17626
  • Giriş : 07.08.2018 / 17:08:00

Beşiktaş, golcü oyuncu Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.

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Beşik Modelleri

Hollanda basınından Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Mitrovic ve Tosic'i satan Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin'i transfer etti.

Haberde PSV'nin, Çin takımı Jiangsu Suning'den Avustralyalı stoper Trent Lucas Sainsbury'i transfer ettiği ve artık Beşiktaşlı olan Isimat Mirin'in yerini doldurabildiği yazıldı.

De Telegraaf'ın iddiasına göre 26 yaşındaki Fransız stoper Beşiktaş'la anlaşma sağladı ve imzalar kısa süre içerisinde atılacak.

Bu yüzden PSV'nin kısa süre içerisinde mutlaka bir stoper alması gerektiği ve Beşiktaş'a giden Isimat Mirin yerine de Trent Lucas Sainsbury'nin alındığı belirtildi.

Isimat Mirin, daha önce de Fransız basınına verdiği bir röportajda Türkiye ve Fransa liglerinde oynamak i,stediğini Türkiye liginin ne kadar kaliteli olduğunu bildiğini söylemişti.

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