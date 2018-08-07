Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı
Hollanda basınından Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Mitrovic ve Tosic'i satan Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin'i transfer etti.
Haberde PSV'nin, Çin takımı Jiangsu Suning'den Avustralyalı stoper Trent Lucas Sainsbury'i transfer ettiği ve artık Beşiktaşlı olan Isimat Mirin'in yerini doldurabildiği yazıldı.
De Telegraaf'ın iddiasına göre 26 yaşındaki Fransız stoper Beşiktaş'la anlaşma sağladı ve imzalar kısa süre içerisinde atılacak.
Bu yüzden PSV'nin kısa süre içerisinde mutlaka bir stoper alması gerektiği ve Beşiktaş'a giden Isimat Mirin yerine de Trent Lucas Sainsbury'nin alındığı belirtildi.
Isimat Mirin, daha önce de Fransız basınına verdiği bir röportajda Türkiye ve Fransa liglerinde oynamak i,stediğini Türkiye liginin ne kadar kaliteli olduğunu bildiğini söylemişti.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!
Başakşehir'in Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.
Açıklandı! İşte Ozan Tufan'ın yeni adresi
Fenerbahçeli golcü oyuncu Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kulüplerinin rakipleri belli oldu.
Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı!
Medipol Başakşehir'de golcü oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı.
Phillip Cocu'dan Volkan Demirel'e özel görev
Phillip Cocu, saha içinde kendisine yardımcı olması için Volkan'a özel görevler verdi.
F.Bahçe'nin Benfica'yı çok ciddiye alması lazım
Fenerbahçe, güçlü rakibi Benfica ile karşılaşmak için günleri sayıyor.