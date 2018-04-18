Beşiktaş İsrailli oyuncuyu transfer ediyor
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, takımı güçlendiriyor. İtalyan basını, İsrailli oyuncu Dabbur'un Kara Kartal'a geleceğini yazdı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzere Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tottenham Hotspur ve Villarreal'in de olduğu öğrenildi.
FANATİK
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