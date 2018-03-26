Beşiktaş, kaleci Fabri ile anlaşma imzaladı
Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2019 yılınd sözleşmesi bitecek file bekçisi Fabri ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.
Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup’tan sonra Fabri ile de uzun süreli sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş’ın, 30 yaşındaki İspanyol kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
Ailesiyle birlikte İstanbul’da çok mutlu olduğu için kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen başarılı eldivenin, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Şu an için şampiyonluk yarışındayız. Sözleşme meselesi çok önemli değil. Sezon sonunda oturup, konuşuruz. Size zorluk çıkaracak değilim. Ben burada çok mutluyum” ifadelerini kullandığı belirlendi.
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