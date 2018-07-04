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Beşiktaş kampta! Oyuncular YO-YO testini geçti

Beşiktaş kampta! Oyuncular YO-YO testini geçti.27387
  • Giriş : 04.07.2018 / 16:47:00

Kupa ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Beşiktaş yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularına antreman yaptırdı. İdmanda futbolcular YO-YO testi çalışması yaptı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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