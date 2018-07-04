Beşiktaş kampta! Oyuncular YO-YO testini geçti
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularına antreman yaptırdı. İdmanda futbolcular YO-YO testi çalışması yaptı.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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