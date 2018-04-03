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Beşiktaş, kancayı Cezayirli oyuncuya taktı

Beşiktaş, kancayı Cezayirli oyuncuya taktı.17626
  • Giriş : 03.04.2018 / 10:09:00

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli oyuncu Brahimi ile görüşmeye başladı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta kadro güçlendiriliyor. Cezayirli oyuncu Yacine Brahimi ile kiralık olarak anlaşmak isteyen yönetim harekete geçti.

Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin transfer çalışmaları için de girişimlerini sürdürüyor. Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak gündemine Portekiz devi Porto’nun Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi’yi aldığı ortaya çıktı. Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Abola’nın haberine göre Beşiktaş Yönetimi, 28 yaşındaki futbolcu için Mavi- Beyazlılar’la pazarlıklara şimdiden başladı. Tecrübeli oyuncunun da Porto’dan ayrılmak istediğinin yer aldığı haberde, köklü kulübün, Brahimi’yi geçen sezon Vincent Aboubakar’da yaptığı gibi Beşiktaş’a kiralayabileceği iletildi.

Asıl bölgesi sol kanat olmasına rağmen Porto’da orta sahada da forma giyen Brahimi, hücum özelliği oldukça fazla bir futbolcu... Bu sezon Porto’da 40 maça çıkıp 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, ek olarak görev verilmesi halinde 10 numara da oynayabiliyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak FANATİK’e konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner de yıldız ismin transfer hedefleri arasında yer aldığını doğruladı.

FANATİK

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