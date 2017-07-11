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Beşiktaş KAP'a bildirdi! Anlaşma feshedildi

Beşiktaş KAP'a bildirdi! Anlaşma feshedildi.13647
  • Giriş : 11.07.2017 / 16:16:00

Kara Kartal, Gökhan İnler ile sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Kara Kartal, deneyimli futbolcu Gökhan İnler ile sözleşme feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.   

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonu başında  Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada  Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı  performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı  karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz." denildi.

"Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla yapılan  duyuruda, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip, bundan sonraki kariyeri  için başarı dileklerinde bulunuldu.

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