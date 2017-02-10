Beşiktaş, Karabükspor ile karşı karşıya!
Süper Lig'de Beşiktaş, Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Kupa'da umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın moral için tek planı galibiyet...
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KARABÜK: 0
BEŞİKTAŞ: 0
Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Fenerbahçe'ye yenilerek veda eden siyah-beyazlılar, Karabük'ten 3 puanla dönerek, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.
Evindeki son maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic'in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak.
Ev sahibi Kardemir Karabükspor'da ise Traore dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun
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