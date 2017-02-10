Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Karabükspor ile karşı karşıya!

Beşiktaş, Karabükspor ile karşı karşıya!.24226
  • Giriş : 10.02.2017 / 18:34:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 19:01:45

Beşiktaş, kupaya veda ettikten sonra yönünü yeniden Süper Lig'e döndü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Süper Lig'de Beşiktaş, Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Kupa'da umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın moral için tek planı galibiyet...

- CANLI SKOR -

KARABÜK: 0
BEŞİKTAŞ: 0

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Fenerbahçe'ye yenilerek veda eden siyah-beyazlılar, Karabük'ten 3 puanla dönerek, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic'in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak.

Ev sahibi Kardemir Karabükspor'da ise Traore dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

KARDEMİR KARABÜKSPOR:  Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun

TSK'dan Rusya'ya jet yanıt!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım talimatı verdi!

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım talimatı verdi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Moussa Sow için harekete geçti.

Galatasaray'da şok! Sneijder o maçta yok!

Galatasaray'da şok! Sneijder o maçta yok!

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelede Sneijder yer almayacak.

 

Persie: Oğuzhan'a tavla öğreteceğim!

Persie: Oğuzhan'a tavla öğreteceğim!

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan sorunlar bitti, sular duruldu.

Beşiktaş ilk tepkisini verdi: Tahkime gideceğiz

Beşiktaş ilk tepkisini verdi: Tahkime gideceğiz

Beşiktaş yönetimi, derbi mücadelesinde kendilerine verilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.

 

Caner Erkiin'den flaş derbi açıklaması

Caner Erkiin'den flaş derbi açıklaması

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olayların yankısı sürüyor.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için açıklama

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için açıklama

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ile ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya