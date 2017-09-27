Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, kasasını Avrupa'dan doldurdu

Beşiktaş, kasasını Avrupa'dan doldurdu.28595
  • Giriş : 27.09.2017 / 13:52:00

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, kasasını Avrupa'dan doldurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı maçlarla başarısına başarı katan Beşiktaş, grupta topladığı 6 puanla kasasını doldurdu.

Grubun ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i ise Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon avroyu garantiledi. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan siyah-beyazlı ekip, gruplara katılmaya hak kazandığı için 12 milyon 500 bin avroyu da hak etti. Grup aşamaları tamamlanmamış olsa da Beşiktaş şu anki sonuçlar itibariyle UEFA'dan 15 milyon 500 bin avro alma hakkı kazandı. Aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon avro daha alacak.

Takımın aldığı sonuçlarla ekonomik anlamda bir nebze rahatladığını söyleyen Beşiktaş Kulübü Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, yaptığı açıklamada, gruptan çıkmaları halinde gelirlerinin artacağını söyledi. Siyah-beyazlı ekibin, Avrupa'da aldığı başarılarla elde ettiği gelirler hakkında bilgi veren Hacıgüzeller, "Gruptan çıkarsak pazarlama paylarıyla beraber sezon sonunda 2 milyon avro ekstra gelir elde edebileceğiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a olduğu kadar sponsorlarımıza da kazandırıyor. Sponsorların da Beşiktaş sayesinde pazar payı artıyor." ifadelerini kullandı.

Berk Hacıgüzeller, G Grubu'nda Beşiktaş'ın Leipzig ile yaptığı karşılaşmada da Kartal Yuvası mağazalarında 1,5 milyon liralık satışın gerçekleştiğini kaydetti.

TRT

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi

Danıştay'dan flaş yaz saati kararı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran takımından Fatih Terim'e büyük teklif

İran takımından Fatih Terim'e büyük teklif

İran takımı İstiklal'den tecrübeli hoca Fatih Terim'e büyük teklif geldi.

Beşiktaşlı Talisca'dan transfer mesajı geldi!

Beşiktaşlı Talisca'dan transfer mesajı geldi!

Beşiktaşlı Talisca, basında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

 

Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş bu akşam Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da şok! Tolga Ciğerci sakatlandı

Galatasaray'da şok! Tolga Ciğerci sakatlandı

Lider Galatasaray'da sakatlanan Tolga Ciğerci'nin şoku yaşanıyor.

 

Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'dan Fikret Orman için açıklama geldi.

Arda Turan'a büyük şok! Kadroya alınmadı

Arda Turan'a büyük şok! Kadroya alınmadı

Golcü oyuncu Arda Turan'ın kadroya alınmadığı ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya