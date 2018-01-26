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Beşiktaş, Kasımpaşa engelini 2-1'le aştı

Beşiktaş, Kasımpaşa engelini 2-1'le aştı.24914
  • Giriş : 26.01.2018 / 21:58:00

Kara Kartallar haftaya 2 gollü galibiyet ve 3 puanla başladı.

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Sepet Beşik

Süper Lig 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Dusko Tosic ile Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 18. haftada Antalyaspor ile oynanan lig maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'e görev veren Güneş, Pepe'nin sakatlığının geçmesinin ardından bu bölgede bir kez daha değişikliğe gitti. Kasımpaşa karşısında Vida'yı yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Medel'in yanında Pepe'ye ilk 11'de şans verdi.

Son haftaların yıldız ismi Talisca'nın 18. ile 25. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Kartal, 72. Trezeguet'in golüne engel olamadı.

Bu skorun ardından ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 2 maçı kazanan Kartal 36 puana çıktı. Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

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