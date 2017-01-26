Beşiktaş, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında Kayserispor ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.
Tecrübeli teknik adam, Kadir Has Stadı'nda oynanan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde yer alan hiçbir futbolcuya görev vermedi.
Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 20. dakikasında genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Kayserispor'un cevabu gecikmedi ve 25. dakikada Erdem Beytaş, maça tekrar eşitliği getiren golü Beşiktaş ağlarına gönderdi. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, bu sonuçla D Grubunu 14 puanla lider tamamladı ve Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi oldu.
8 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Kayserispor ise Gençlerbirliği ile eşleşti.
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