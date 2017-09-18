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Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?.13647
  • Giriş : 18.09.2017 / 13:33:00

Beşiktaş, bu akşam Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Beşik Modelleri

Futbolseverlerin merakla beklediği maça saatler kaldı. Sezona bomba gibi başlayan son şampiyon Beşiktaş, bu akşam Atiker Konyaspor ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Porto yorgunu ve önümüzdeki haftaların yoğun maç takvimli Kartal’ı bugün taraftarı önünde Konya’nın işini erken bitirme düşüncesinde. Ligde ve Avrupa’da iyi bir hava yakalayan Beşiktaş’ın misafiri kendisi gibi Avrupa kupası yorgunu Atiker Konyaspor. İlk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kara Kartal, rotasyonlu kadrosuyla sahada olacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in gerek ceza, gerek sakatlıklar ve gerekse bazı oyuncuları dinlendirmek amacıyla 11’de değişime gidecek. Cezalı Tosic’in yerine Mitrovic görev yapacak. Sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Oğuzhan’ın görevini ise Tolgay Arslan üstlenecek. Orta alanda Atiba’yı dinlendirip Medel’e şans vermesi beklenen Şenol Güneş’in taktik planında ilk devreye dikkat.

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