Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?
Futbolseverlerin merakla beklediği maça saatler kaldı. Sezona bomba gibi başlayan son şampiyon Beşiktaş, bu akşam Atiker Konyaspor ile saat 20.00'de karşılaşacak.
Porto yorgunu ve önümüzdeki haftaların yoğun maç takvimli Kartal’ı bugün taraftarı önünde Konya’nın işini erken bitirme düşüncesinde. Ligde ve Avrupa’da iyi bir hava yakalayan Beşiktaş’ın misafiri kendisi gibi Avrupa kupası yorgunu Atiker Konyaspor. İlk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kara Kartal, rotasyonlu kadrosuyla sahada olacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in gerek ceza, gerek sakatlıklar ve gerekse bazı oyuncuları dinlendirmek amacıyla 11’de değişime gidecek. Cezalı Tosic’in yerine Mitrovic görev yapacak. Sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Oğuzhan’ın görevini ise Tolgay Arslan üstlenecek. Orta alanda Atiba’yı dinlendirip Medel’e şans vermesi beklenen Şenol Güneş’in taktik planında ilk devreye dikkat.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!
Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Nabil Dirar şoku yaşanıyor.
Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi
Teknik direktör Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a patladı!
Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 golle üç puana uzandı.
Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!
Beşiktaş yönetimi, takımın kilit oyuncularından Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun için istenen bedeli be
Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.