Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?
Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla yol alan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı 21 maçın ardından 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 40 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 20 puanla düşme hattında 16. sırada bulunan ancak 2. yarıda Samuel Eto'o ve Adis Jahovic gibi flaş transferler yaparak adından söz ettiren Atilker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, girdiği zorlu kulvardaki ilk maçı olan Konya deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Konyaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak; haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.
Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.
Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Tosic ve Larin; kafilede yer almadı.
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