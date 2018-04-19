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Beşiktaş kulübü, Atiba ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş kulübü, Atiba ile sözleşme imzaladı!.15459
  • Giriş : 19.04.2018 / 09:42:00

Beşiktaş kulübü, golcü oyuncu Atiba ile sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, teknik adam Şenol Güneş'in 'Atiba takım için önemli bir oyuncu, kadroda kalmalı' açıklaması sonrası harekete geçti.

5 senedir Siyah-Beyazlı formayı giyen Atiba'nın takımda kalmak için ikna edildiği ve sözleşmesinin de 1+1 yıllık olacağı öğrenildi. +1 opsiyonu kulübün kullanacağı belirtilirken, böylece Atiba'nın 2020'ye kadar Beşiktaş'ta kalması sağlandı. Atiba ile önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak ve sözleşme detayları netleşecek.

40 MAÇIN ALTINA DÜŞMEDİ

Atiba 2013-14 sezonunda transfer olduğu Kartal'da çok başarılı günler geçirdi. Son iki şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, son üç sezonda sırasıyla 43, 43 ve 41 maç oynadı. Bu sezon da şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Atiba, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu toplamda 194 maç oynadı.

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