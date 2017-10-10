Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!
Beşiktaş Kulübü harekete geçti. Siyah-beyazlılar, FİFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy10' Yalçın ile imza attı.
Siyah beyazlılar, son Türkiye şampiyonu profesyonel FIFA oyuncusu Sergen “Quincy10” Yalçın’ı kadrosuna kattı. Türkiye’deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş JK, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen “Quincy 10” Yalçın’ı kadrosuna kattı.
Sergen “Quincy 10” Yalçın, bundan böyle hem Türkiye’deki yerel turnuvalarda, hem de yurtdışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.
HÜRRİYET
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