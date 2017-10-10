Facebook Twitter Rss

Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!

Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!.13647
  • Giriş : 10.10.2017 / 16:14:00

Beşiktaş Kulübü, oyuncu Sergen Yalçın'ı transfer ettiğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş Kulübü harekete geçti. Siyah-beyazlılar, FİFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy10' Yalçın ile imza attı.

Siyah beyazlılar, son Türkiye şampiyonu profesyonel FIFA oyuncusu Sergen “Quincy10” Yalçın’ı kadrosuna kattı. Türkiye’deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş JK, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen “Quincy 10” Yalçın’ı kadrosuna kattı.

Sergen “Quincy 10” Yalçın, bundan böyle hem Türkiye’deki yerel turnuvalarda, hem de yurtdışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.

HÜRRİYET

Antalya'da savcı vuruldu

Türkiye, ABD'li oyuncuların giriş izni verilmedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!

3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!

3 eski futbolcunun FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!

Galatasaray Kulübü'nden golcü oyuncu Hakan Balta ile ilgili açıklama geldi.

 

Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!

Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!

Teknik adam Tudor, Asamoah'ı mutlaka takımda görmek istediğini vurguladı.

A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı

A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı

A Milli Takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

 

Vize krizi spor da vurdu! Giriş yapamayacaklar!

Vize krizi spor da vurdu! Giriş yapamayacaklar!

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki gerilim sporu da vurdu.

Hakem Mete Kalkavan'a dev görev!

Hakem Mete Kalkavan'a dev görev!

FİFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan, kritik bir maçta düdük çalacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya