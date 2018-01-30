Beşiktaş, kupa yolunda büyük yol kat etti
Kara Kartallar, rakibi Gençlerbirliği'ni net skorla geçerek taraftarının yüzünü güldürdü.
Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek, Negredo (pen) ve Anderson Talisca kaydetti. Ankara temsilcisinin tek golü Deniz Yilmaz kaydetti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulundu.
Transferi süreci dün tamamlanan Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla samimi diyalogları dikkati çekti. Love'a taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüple yarın sözleşme imzalayacak Kanadalı oyuncu Cyle Larin ise mücadeleyi tribünden takip etti
GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyon yaptı.
Kalede Tolga Zengin'e şans veren Güneş, yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'i defansın göbeğinde oynatırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de savunmanın kenarlarında görevlendirdi.
Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fabricio gibi as isimleri yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Necip Uysal'a forma verirken, hücum hattını Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo'dan oluşturdu.
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