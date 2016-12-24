Beşiktaş'la Fener arasında Sosa krizi
Sosa'yı ikna eden Fenerbahçe Beşiktaş engeli ile karşılaştı. Milan'la Fenerbahçe'nin anlaşmasına ramak kala Beşiktaşlı yöneticiler araya girdi.
Fenerbahçe yönetimi protokol imzalamak için Milano'ya gidecekken Siyah-Beyazlı yönetim de Sosa için harekete geçti.
Sosa'yla temas kuran Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Sakın Fenerbahçe'ye imza atma. Devre arasında seni yeniden takımda görmek istiyoruz" dediler. Sosa'nın Milan'daki durumunu öğrenen Beşiktaş yönetiminden gelen teklif ise Sosa'yı şaşırttı.
7.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Sosa'nın Siyah- Beyazlı takıma dönüşüne Milan yönetiminin vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Milan'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde 7.5 milyon Euro'luk ücreti talep edeceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin yarım sezon için 1 milyon Euro kiralama bedeli teklifine olumlu yaklaşan İtalyan kulübü 5 milyon Euro da satış opsiyonu koymak istiyor.
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