Beşiktaş'la Galatasaray onun için kapışıyor
Devler onun peşinde. Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Manchester United oyuncusu Fellaini ile ilgili Galatasaray Kulübü de atağa kalktı.
Fernando transferinden önce Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu tekrar gündemine aldı.
Hatta Galatasaray’ın Fellaini için Beşiktaş’la kapıştığı ileri sürülüyor. Haberlerde, Manchester United’ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat önerdiği, Fellaini’nin ise 2 yıllık mukavele talep ettiği ve bu nedenle tarafların anlaşamadığı belirtiliyor.
Manchester United’ın teknik patronu Jose Mourinho, sezon başında Cim Bom’un Fellaini’yi transfer etme girişimini, “Şu an Galatasaray için beni almak, Fellaini’yi almaktan daha kolay” sözleriyle yorumlamıştı. Ancak tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig’de 12 maçta sadece 408 dakika şans bulabildi.,,
FANATİK
DİĞER HABERLER
Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti
İngiliz kulübü Arsenal, gözünü Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a dikti.
Beşiktaş'a Benfica'dan Talisca cevabı geldi
Beşiktaş'a Benfica'dan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili cevap geldi.
Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
Beşiktaşlı oyuncu Pepe: Çok pahalıya patlar
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Pepe, dün akşam mücadele sonrası açıklama yaptı.
Muslera G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Galatasaraylı file bekçisi Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.