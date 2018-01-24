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Beşiktaş'la Tolgay Arslan anlaşma yeniledi

Beşiktaş'la Tolgay Arslan anlaşma yeniledi.17802
  • Giriş : 24.01.2018 / 15:45:00

Beşiktaş Kulübü ile Tolgay Arslan arasında yeni anlaşma imzalandı.

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Büyüyen Beşik

Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden ve birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Tolgay Arslan 4,5 yıllık imza attı.

Ocak 2015'te Hamburg'dan transfer edilen Tolgay, son dönemde Leverkusen'in transfer gündeminde yer alıyordu.

Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu gol kaydedemezken 1 asist üretti.

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