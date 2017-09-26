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Beşiktaş, Leipzig ile karşı karşıya geliyor

Beşiktaş, Leipzig ile karşı karşıya geliyor.23939
  • Giriş : 26.09.2017 / 21:47:00
  • Güncelleme : 26.09.2017 / 22:03:53

Beşiktaş, Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

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Siyah beyazlılar kritik bir mücadeleye daha çıktı.

- CANLI SKOR -

BEŞİKTAŞ: 1
LEIPZIG: 0

Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, bugün 21.45'te Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi Leipzig'le kapışacak. Alman ekibini mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Beşiktaş’ta cezalı oyuncu yok. Adriano ve Gökhan’ın durumları ise maç saatinde netleşecek

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri ; Medel, Pepe, Tosic, Caner ; Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ; Cenk Tosun

LEIPZIG'İN 11'İ: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner

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