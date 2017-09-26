Beşiktaş, Leipzig ile karşı karşıya geliyor
Siyah beyazlılar kritik bir mücadeleye daha çıktı.
- CANLI SKOR -
BEŞİKTAŞ: 1
LEIPZIG: 0
Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, bugün 21.45'te Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi Leipzig'le kapışacak. Alman ekibini mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Beşiktaş’ta cezalı oyuncu yok. Adriano ve Gökhan’ın durumları ise maç saatinde netleşecek
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri ; Medel, Pepe, Tosic, Caner ; Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ; Cenk Tosun
LEIPZIG'İN 11'İ: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım'ın tokat davasında gelişme!
Aziz Yıldırım'ın tokat davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş bu akşam Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması
Fikret Orman, golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yaptı.
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'dan Fikret Orman için açıklama geldi.
Tudor'dan ilk yorum: Geriden gelmek iyidir
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Tolga attığı gollerle Avrupa'nın zirvesinde
Tolga Ciğerci, attığı gollerle Avrupa'nın zirvesine yükseldi.