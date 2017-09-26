Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadelesine devam ediyor. Beşiktaş'ın bugün Leipzig takımı ile karşılaşacağı maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak.
Süper Lig'de fırtınalar estiren ve Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için avantaj sağlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri Leipzig'i yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. İlk maçında Monaco ile berabere kalan Alman ekibi ise ilk galibiyetini almak istiyor.
26 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Porto, Leipzig ve Monaco ile birlikte G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş devler ligine deplasmanda 3-1'lik Porto galibiyeti ile başladı. Kara-Kartal Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleri ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkma adına önemli bir galibiyetin altına imza attı.
Geçen sezon Almanya Ligi'nde fırtınalar estiren Leipzig bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 5. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 9. sırada bulunuyorlar. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk maçta Monaco ile karşılaşan Leipzig rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'dan Bruma, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl gibi iki önemli transfer yaparak sezona başlayan Leipzig'in kadrosunda Timo Wermer, Emil Forsberg, Naby Keita gibi önemli yıldızlar bulunuyor.
Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin gerçekleştirecek. Maksim Gavrilin’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.
Beşiktaş, Leipzig’i mağlup ederek Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak. Dolmabahçe’deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig’i yenerse Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak. Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başı itibarıyla en büyük sıkıntıyı yaşadığı sağ bekte görev alan Gökhan Gönül ile Adriano Correia, sakatlıkları atlatarak takımla çalışmalara başladı. Sezon başında ameliyat olan Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte oynayan ancak sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Adriano, yarınki karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş’ten forma bekleyecek.
Beşiktaş’ın Leipzig mücadelesine Fabricio Agosto Ramirez, Gary Medel (Adriano), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11’iyle çıkması bekleniyor.
Beşiktaş’ın yarınki rakibi Leipzig, G Grubu’ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, şu ana dek 10 puan topladı. Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmiş sezonlarda Süper Lig takımlarından Galatasaray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.
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