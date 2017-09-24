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Beşiktaş-Leipzig maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Leipzig maçının hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 24.09.2017 / 14:25:00

26 Eylül'de oynanacak Beşiktaş-Leipzig maçının hakemi belli oldu.

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Sepet Beşik

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu için karşı karşıya gelecek Leipzig-Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak hakem açıklandı.

 UEFA'nın açıklamasına göre 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında yapılacak karşılaşmada, Rus hakem Karasev düdük çalacak. Maçta Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Maksim Gavrilin'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.

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