Beşiktaş, Love ile 2,5 sene için imza atıyor
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love transferini bitirdi. Siyah-beyazlı ekibe gelen Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Sezon başına 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret alacak olan Love, pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından, "İyi ki Beşiktaş'a gidiyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde yedi önemli kupa var. Amacım Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübünde bu sayıyı daha da yükseltmek" ifadelerini kullandı.
Vagner Love, Corinthians'la 1 Brezilya Ligi, CSKA Moskova ile 3 Rusya Ligi ve 1 kez UEFA Kupası, Brezilya Milli Takımı ile de 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı.
SABAH
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