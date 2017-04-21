Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Lyon'a penaltı atışları sonucunda yenilerek elendi.
Beşiktaş, 120 dakikası 2-1 biten maçın ardından Lyon'a 7-6 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
Quaresma geri döndü!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı. Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti. Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.
Savunmanın göbeği Tosic ile Mitrovic'e emanet
Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti. Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.
İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu. İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.
Talisca Arena'yı yıktı!
Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Maça biraz tutuk başlayan temsilcimiz ilk dakikalarda top Lyon'a bıraktı. 14. dakikada ilk maçta beraberlik golünü atan Tolisso neyse ki bu kez net bir fırsattan yararlanamadı. Dakikalar ilerledikçe oyunda kontrolü ele geçiren Kara Kartal, 27. dakikada golü buldu. Kornerde iyi bir organizasyonda topu önünde bulan Talisca, düzgün bir vuruşla Vodafone Arena'yı yıktı!
Maalesef top ağlarımızda
35. dakikada ise Lyon maalesef beraberliği yakaladı. Maxime Gonalons'ın savunmanın arkasına kaçan Alexandre Lacazette, Fabri'nin üzerinden topu ağlara gönderdi. 41. dakikada derin bir nefes aldık. Fabri ile karşı karşıya kalan Lacazette'in vuruşunda top direkten auta gitti. Kalan dakikalarda Kartal'ın baskısı skoru değiştirmedi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Talisca, Talisca, Talisca
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Beşiktaş her dakika golün sesini verdi. Lyon kalesini uzaktan top atışlarıyla döven Talisca 58. dakikada 80 milyonu bir kez daha ayağa kaldırdı. Sol kanattan Adriano'nun adrese teslim ortasına müthiş bir kafa vuran Talisca, kendisinin ve Kartal'ın 2. golünü kaydetti.
Yok böyle şansslık
85. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan yaptığı orta şut karışımı vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında Babel inanılmaz bir golü kaçırdı!
Bu kez direkler bizi korudu!
89. dakikada yüreğimiz ağzımıza geldi. Fabri ile karşı karşıya kalan Lacazette maçta 2. kez topu direğe nişanladı. Kşılaşmanın 90 dakikası temsilcimizin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve maçta uzatma dakikalarına geçildi.
Fabri devleşti
Beşiktaş uzatma anlarında Talisca ile net bir fırsatı değerlendiremezken, uzatmaların 2. devresinde Lyon'un girdiği net pozisyonda Fabri devleşti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve yarı finalisti belirlemek için penaltı vuruşlarına geçildi.
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