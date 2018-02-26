Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz pişmanlığı
Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşen golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay pişmanlığını dile getirdi.
Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan da özür dileyen 32 yaşındaki forvet, bu süreçte tamamen sakatlığının tedavisiyle ilgilenecek. Bu arada Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında Burak'ı oyundan almayı planladıklarını ancak bunu gerçekleştirmediklerini belirterek, "Burak ile konuştum ve onu oyundan almak istediğimi söyledim. Ancak kendisi sakin olduğunu ve devam etmek istediğini söyledi. Kart görebileceğini tahmin edemedik. Ama bir taraftan da kartları sıfırlandı diye bakabiliriz" ifadesini kullandı.
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