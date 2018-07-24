Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile karşı karşıya geleceği maçı Ukraynalı hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.
Perşembe günü TSİ 21:00'de başlayacak olan karşılaşmada Ukrayna Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy düdük çalacak. Aranocskiy'in yardımcılıklarını ise Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapacak.
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