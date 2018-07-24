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Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem yönetecek

Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem yönetecek.15242
  • Giriş : 24.07.2018 / 17:36:00

Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile karşı karşıya geleceği maçı Ukraynalı hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

Perşembe günü TSİ 21:00'de başlayacak olan karşılaşmada Ukrayna Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy düdük çalacak. Aranocskiy'in yardımcılıklarını ise Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapacak.

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