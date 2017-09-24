Beşiktaş, Mahmut Uslu'yu mahkemeye veriyor
Olaylı derbinin yankıları sürüyor. Beşiktaş, şartların havada uçuştuğu maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'ya dava açmaya hazırlanıyor.
Karşılaşma sonrası kendi aralarında değerlendirme yapan Siyah Beyazlı yöneticilerin buluştuğu ortak nokta maçın Ali Palabıyık tarafından bilinçli bir şekilde Beşiktaş'tan alınıp Fenerbahçe'ye verildiği şeklindeydi. Geçen sezon Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve yine Ali Palabıyık tarafından yönetilen kupa maçında yaşananların Kadıköy'de katlamalı olarak tekrarlandığını belirten yöneticiler ''Ne ilginçtir ki geçen sene de bu sene de başrolde Ali Palabıyık var. Maçı resmen Fenerbahçe'ye vermek için elinden geleni yaptı ve başardı. Maçtan önce tek isteğimiz hakemin konuşulmayacağı bir mücadele olmasıydı ama tüm dünyanın gördüğü gibi Ali Palabıyık'tan başak konuşulan bir şey yok'' diyerek isyanlarını dile getirdiler.
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