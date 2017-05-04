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Beşiktaş Marcelo için harekete geçti!

Beşiktaş Marcelo için harekete geçti!.14654
  • Giriş : 04.05.2017 / 08:23:00

Beşiktaş önümüzdeki sezon için hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

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Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Marcelo ile ilgili resmi pazarlıkları, heyecanla beklenen Fenerbahçe derbisinden sonra başlatacak.

Sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşarak üçünçü yıldızı takmanın hesabını yapan Beşiktaş, diğer yandan iç ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Quaresma ve Tosic'le yeni sözleşme imzalayan, Oğuzhan Özyakup'un mukavelesini 5 yıl uzatmak için görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, şimdi de defansın bel kemiği olan Marcelo ile anlaşmak için harekete geçti.

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