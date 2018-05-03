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Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti.15789
  • Giriş : 03.05.2018 / 09:50:00

Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncu Mario Gomez için harekete geçti.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman futbolcu Mario Gomez için yöneticilerle görüşme yaptı.

Beşiktaş'ta Mario Gomez aşkı bir kez daha alevlendi. 2015- 2016 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman futbolcu o sezon forma giydiği 41 resmi karşılaşmada fileleri 28 kez havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta Gomez'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

Bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.

Stuttgart'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mario Gomez bu sezon 15 resmi karşılaşmada 6 gol attı. 32 yaşındaki yıldızın bonservisiyle alınması için gereken fedakarlığın yapılacağı öne sürüldü.

ÖNCE MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Yönetimi lig bitmeden Gomez'in menajeriyle bir görüşme planlıyor. Ardından Stuttgart'a resmi teklif yapılacak. Mario Gomez'in de Beşiktaş'a geri dönmeye artık sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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