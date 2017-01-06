Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Ryan Babel transferinin ardından Hırvat oyuncu Mitrovic de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildiği duyuruldu.
Mitrovic için HNK Rijeka kulübüne 4.200.00 Avro transfer bedeli ödeneceği açıklandı.
-Beşiktaş'ın KAP'A yaptığı açıklama şu şekilde;
Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro, (2 milyon 300 bin TL)
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro, (4 milyon 600 bin TL)
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro, (4 milyon 600 bin TL)
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret (4 milyon 600 bin TL)
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir. (15 bin TL)
Rijeka tarihinin en pahalı transferi ise 9 milyon Euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan Kramaric'ti. Matej Mitrovic ise en pahalı ikinci transfer oldu. Matej Mitrovic, kulübünde 100 bin euro civarı bir para kazanıyordu.
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Yeni transfer Matej Mitrovic, sağlık kontrolleri sonrasında BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.
Matej Mitrovic sağlık kontrolü sonrası şu açıklamalarda bulundu:
“Menajerimle teklif geldiğinde oturup konuştuk. Büyük bir takımdan teklif geliyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş. Oturup konuştuk. Türkiye’nin en büyük kulübüne imza atmaya geldim. Zaten kendi kariyerim açısından da Beşiktaş’ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum. En büyük hedefimdi zaten büyük bir takımda oynamak ve hedeflere ulaşmak. Sahada her şeyimi göstereceğim, neler yapabileceğimi göstereceğim. Oyunda, sahada agresif taraflarımı göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim. Stadı gördüm. Taraftarlar dünyanın en iyi taraftarı. Sabırsızlıkla bekliyorum, sahaya inip kendimi taraftara göstermek için. Avrupa’da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş’ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş’ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız.”
FANATİK
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