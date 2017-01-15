Beşiktaş, Matej Mitrovic'i kiralayacak mı?
Ancak Beşiktaş'tan net bir dille yalanlama geldi. Siyah beyazlılar, Matej Mitrovic'i kiralamayacaklarını açıkladı.
Beşiktal yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.
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