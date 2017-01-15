Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Matej Mitrovic'i kiralayacak mı?

Beşiktaş, Matej Mitrovic'i kiralayacak mı?.19868
  • Giriş : 15.01.2017 / 13:22:00

Siyah beyazlı kulübün Matej Mitrovic'i kiralayacağı iddia ediliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ancak Beşiktaş'tan net bir dille yalanlama geldi. Siyah beyazlılar, Matej Mitrovic'i kiralamayacaklarını açıkladı.

Beşiktal yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

5 ilde operasyon başlatıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu yöneticilere " reddedilemeyecekleri bir teklif" yaptığı belirtiliyor.

Mete Kalkavan'a 'Kocaman' eleştiriler

Mete Kalkavan'a 'Kocaman' eleştiriler

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

 

Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe

Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe

Galatasaray'dan ayrılan Melo, hala Fenerbahçe ile uğraşıyor.

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Son dönem takımda isteneni veremeyen Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı.

 

Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!

Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!

Kampta sol el serçe parmağı kırılan Fernando Muslera için ilginç bir çözüm bulundu.

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Basında çıkan bazı haberler üzerine Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya