Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor
Süper Lig, bu hafta Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına sahne oluyor.
- CANLI SKOR -
BEŞİKTAŞ: 0
BAŞAHŞEHİR: 3
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19:00
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