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Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.18209
  • Giriş : 30.04.2017 / 18:29:00
  • Güncelleme : 30.04.2017 / 19:22:39

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig, bu hafta Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına sahne oluyor.

- CANLI SKOR -

BEŞİKTAŞ: 0
BAŞAHŞEHİR: 3
Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.
 
Süper Lig'de Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.
 
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara,Bekir, Attamah, Eren, Holmen, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosiç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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