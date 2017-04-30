Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor

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Süper Lig, bu hafta Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına sahne oluyor.

Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim StadıCüneyt Çakır19:00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara,Bekir, Attamah, Eren, Holmen, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosiç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş