Beşiktaş Mitrovic transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü'nden açıklama. Siyah-beyazlılar, ünlü oyuncu Matej Mitrovic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”
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