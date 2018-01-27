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Beşiktaş Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Mitrovic transferini KAP'a bildirdi.13647
  • Giriş : 27.01.2018 / 14:45:00

Beşiktaş Kulübü, oyuncu Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü'nden açıklama. Siyah-beyazlılar, ünlü oyuncu Matej Mitrovic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.   

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”

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