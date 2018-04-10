Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi.16752
  • Giriş : 10.04.2018 / 16:54:00

Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili kararını verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerini peşinden koşturtan golcü isim Oğuzhan Özyakup için yönetim son kararını verdi.

MAYIS ayında Beşiktaş’la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup, hakkında Avrupa basınında transfer haberleri çok sık yer almaya başladı. Haliyle Beşiktaş taraftarında da “Bedelsiz bir şekilde gidecek mi?” endişesi yaşanıyor. “Beşiktaş, Tolgay’la uzattığı sözleşmeyi borsaya bildirirken, neden Oğuzhan’la imzaladıysa hâlâ açıklanmadı?” soruları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Biz de bu konuyu yönetime sorduk. Kesinlikle Oğuzhan’ın bedelsiz şekilde ayrılma durumunun olmadığı bildirildi. Oğuzhan’ın Beşiktaş’ın kaptanı olduğunu ve böyle bir gidişin söz konusu olamayacağını belirten idareciler, şu bilgiyi verdi:

Biz Oğuzhan’la uzattık. Sözleşmesi de kasada duruyor. Sadece tarih atılmadı. Tarih atılacak ve işleme girecek. Bedelsiz ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Taraftarımızın endişelenmesine de gerek yok. Oğuzhan ancak Beşiktaş satarsa gidebilir. Biz de izleyenlerin olduğunu biliyoruz. İlgilenen ve takip eden kulüpleri Oğuzhan’la birlikte değerlendirmeye alırız. Eğer iki tarafın da çıkarlarına ve vizyonuna uygun teklifler olursa değerlendirilir. Onun dışında Oğuzhan’ın ayrılma gibi bir düşüncesi zaten yok.

Beşiktaş futbolcuların son imzasını attığı kulüp değildir. Gelen-giden olacak. Teklif olan oyuncularımızı değerlendiririz. Günü geldiğinde bunlar konuşulacak şeyler. Biz de bu haberleri takip ediyoruz ancak çok fazla üzerinde durmuyoruz. Şu anda lig yarışı var ve transfer söylentilerinin bunun önüne geçmesi Beşiktaş’a zarar verir. Zamanı gelince her şey konuşulur. Şu anda değil.

AKŞAM

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

Sağlık Bakanı'ndan Baykal açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzonspor'dan flaş Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor'dan flaş Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor'dan teknik adam Şenol Güneş ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaşlı Quaresma bomba gibi dönüyor

Beşiktaşlı Quaresma bomba gibi dönüyor

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma bomba gibi dönüyor.

 

Beşiktaş, Oğuzhan'ın yerine onu alacak

Beşiktaş, Oğuzhan'ın yerine onu alacak

Beşiktaş, golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup'un yerine Gunnarson'u alacak.

Menajerinden Beşiktaş için şok açıklama

Menajerinden Beşiktaş için şok açıklama

Yacine Brahimi ile ilgili menajeri Alonso'dan açıklama geldi.

 

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Golcü oyuncu Demba Ba, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da seçim krizi patlak verdi

Galatasaray'da seçim krizi patlak verdi

Galatasaray Kulübü'nde bu kez de seçim krizi patlak verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya