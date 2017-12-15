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Beşiktaş olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.16831
  • Giriş : 15.12.2017 / 17:11:00

Beşiktaş, Manisaspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber geldi. PFDK, Manisaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın kurula sevk edildiğini duyurdu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SAMET KATANALP'ın 12.12.2017 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GRAND MEDİCAL MANİSASPOR Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan GRAND MEDİCAL MANİSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan GRAND MEDİCAL MANİSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Kars 36 SPOR Kulübü idarecisi AYHAN SALTÜRK'ün 13.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KARS 36 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BUCASPOR Kulübü'nün 13.12.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- OSMANLISPOR FK Kulübü futbolcusu TUGAY KACAR'ın 13.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-OSMANLISPOR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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