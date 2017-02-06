Beşiktaş olaylı maç sonrası harekete geçti
Vodafone Arena'da dün akşam fırtına koptu. Gösterilen kırmızı kart sonrası ortalığın karıştığı mücadelede Fenerbahçe galip gelirken çıkan olaylar nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie ve Dusko Tosic arasında başlaran sahadaki gerilim, soyunma odasına gidilirken koridorlara da taşınmıştı. Maç içinde bir çok tartışmalı olay yaşandı.
Yaşanan olayların ardından Beşiktaş yönetimi, görüntüleri toplamaya başladı. Toplanan görüntülerle birlikte yarın bir basın toplantısı düzenlenecek. Yönetim bu görüntülerle savunma yapacak. Beşiktaş'ın bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
FANATİK
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