Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Osmanlıspor'a gol oldu yağdı!

Beşiktaş, Osmanlıspor'a gol oldu yağdı!.27886
  • Giriş : 17.12.2017 / 22:11:00

Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli bir fırsat elde eden Beşiktaş, Osmanlıspor'u mağlup etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ligde en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Şenol Güneş’in öğrencileri bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol kaydetti.

Bu sezon ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray mağlup olduğu haftada eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirdi. Maçı baştan sona kadar domine eden Beşiktaş, istediği üç puanı, taraftarını oldukça mutlu eden bir skorla almış oldu.

Maçta 32, 43 ve 52’de attığı gollerle siyah-beyazlı formayla ilk kez hat-tirck yapan Ryan Babel yıldızlaşırken 75’te Alvaro Negredo ve 87’de ise Cenk Tosun skoru belirleyen golleri kaydetti. Osmanlıspor’un tek golü ise 90+2’de Serdar Gürler’den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30’a yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.

Kudüs tasarısı BM'de görüşülecek!

Putin, Trump'a teşekkür etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.

 

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.

 

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ünlü futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Tudor'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya