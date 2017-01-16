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Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönüyor

Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönüyor.20928
  • Giriş : 16.01.2017 / 20:59:00
  • Güncelleme : 16.01.2017 / 20:59:57

Süper Lig'de Beşiktaş, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'de Osmanlıspor, Beşiktaş'ı ağırladı. 17. haftanın son karşılaşmasında Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, zorlu başkent deplasmanında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Talisca'nın harika golü maçın skorunu belirlerken, yeni Kartal Babel ilk 11'de başladığı maçta sakatlık geçirdi.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş aradığı golü de 20. dakikada buldu. Ceza sahası dışından sol ayağıyla harika bir vuruş çıkaran Talisca, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya istediği gibi başlayamadı. Zeminden kaynaklanan sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık dururken, sakatlanarak maça devam edemeyen Gökhan Gönül ve Babel de kenara gelmek zorunda kaldı.

Tolay Arslan'ın oyuna girişiyle oyunda yeniden dengeyi yakalayan Beşiktaş, Kerim Frei'nin girşiyle de hücum gücünü yükseltti. İlerleyen dakikalarda öne çıkan isim Karcemarskas olurken, 90 dakika 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, 38 puana yükselerek lider Başakşehir'i 1 puan geriden takibini sürdürdü. 26 puanda kalan Osmanlıspor ise haftayı 6. sırada kapattı.

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