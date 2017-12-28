Beşiktaş, Osmanlıspor'u güle oynaya yendi
Kara Kartal, Osmanlıspor'a 4 gol atarken, kendi kalesinde ise 1 gol gördü.
Türkiye'de 2017'de son resmi maçında Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u rahat geçti. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor ile oynadıkları ilk maçta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından izne çıkan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Gary Medel ve Anderson Talisca'nın yokluğunda Osmanlıspor karşısında Tolga Zengin, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de görev verdi. Ricardo Quaresma'yı yedek soyunduran Güneş, karşılaşmada Portekizli oyuncunun yerine Cenk Tosun'u sahaya sürdü.
Maça çok etkili başlayan Beşiktaş, aradığı golü 15. dakikada buldu. Negredo'nun çevirdiğa topa Cenk Tosun'dan önce dokunmak isteyen Vrsajevic, topu kendi ağlarına gönderince Beşiktaş 1-0 öne geçti. 35. dakikada bu kez Oğuzhan'ın pasının asiste çeviren Negredo, Kartal'ı soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Beşiktaş'ta sahneye Cenk Tosun çıktı ve 50. dakikada fark üçe çıktı. Osmanlıspor, 72'de Doukara'yla ümitlense de 90+4. dakikada frikikten ağları sarsan Quaresma, maçın skorunu belirledi. Bu arada Anıl Karaer 90. dakikada kırmızı kart görünce Osmanlıspor maçı 10 kişi tamamladı.
Bu maçın rövanşı, 16, 17 veya 18 Ocak'ta Ankara'da oynanacak.
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