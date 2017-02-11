Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı
Dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu Karabükspor mücadelesi sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. İstanbul'a doğru çıkan kafile seyir halindeyken taşlı saldırıya uğradı.
Kafileyi taşıyan otobüs, seyir halindeyken cama isabet eden bir taş nedeniyle durmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre taşın isabet ettiği camın kırıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kafile, cam kırıklarının temizlenmesinin ardından yolculuğuna devam etti.
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