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Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı

Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı.17626
  • Giriş : 11.02.2017 / 09:37:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 10:00:47

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, deplasman için gittiği Karabük'te saldırıya uğradı.

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Dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu Karabükspor mücadelesi sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. İstanbul'a doğru çıkan kafile seyir halindeyken taşlı saldırıya uğradı.

Kafileyi taşıyan otobüs, seyir halindeyken cama isabet eden bir taş nedeniyle durmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre taşın isabet ettiği camın kırıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kafile, cam kırıklarının temizlenmesinin ardından yolculuğuna devam etti.

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