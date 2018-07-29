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Beşiktaş, oyuncu Pepe ile yolları ayırıyor

Beşiktaş, oyuncu Pepe ile yolları ayırıyor.11520
  • Giriş : 29.07.2018 / 17:41:00

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü futbolcu Pepe ile siyah-beyazlı ekibin yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesİ bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic’in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.

NTV

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