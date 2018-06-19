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Beşiktaş, Rafael ile imzaya çok yakın!

Beşiktaş, Rafael ile imzaya çok yakın!.13647
  • Giriş : 19.06.2018 / 09:22:00

Beşiktaş yönetiminin Rafael ile imzaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

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Beşik Modelleri

Takımı güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sağ bek için Rafael ile anlaşmaya varıldığı, ufak pürüzlerin ardından oyuncunun ekibe katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetimin ilk hedefinin Lyon'un sağ beki Rafael'e imza attırmak olduğu öğrenildi. Fransız ekibi ile 5 milyon Euro seviyesinde başlayan pazarlıkların 2 haftalık süreçte Beşiktaş'ın istediği seviyelere geldiği ve son görüşmelerinin bu hafta yapılacağı ortaya çıktı.

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in hafta sonuna kadar Fransa'ya giderek Lyon yetkilileri ve Rafael ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor

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