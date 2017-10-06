Beşiktaş rekora koşuyor! Hedef 150 milyon TL
Son şampiyon Beşiktaş'ta forma sayısı yüzde 150 oranında arttı. Kartal Yuvasıları'nın bu sezonki hedefi 150 milyon TL.
Sportif olarak her sezon başarısına başarı katan Beşiktaş, mali kazanç anlamında da yoluna emin adımlarla devam ediyor... Saha içindeki başarılar, saha dışına da etki ederken, taraftarların Türkiye genelinde Kartal Yuvası mağazalarında yaptığı alışverişler kulübün kasasını dolduruyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre özellikle 3 yıldızlı formalar büyük ilgi görürken, geçen yıl bu zamanlara göre forma satışları yüzde 150 oranında arttı. Ayrıca 2012 senesinde 11 milyon lira toplam cirosu olan Kartal Yuvaları geçen sezon 78 milyon ciroya ulaştı. Bu sezon için bütçesini 115 milyon lira olarak belirleyen Kartal Yuvaları’nın hedefi ise bu rakamı da geçerek 150 milyon lira ciro yapmak.
En çok çubuklu ve beyaz formaların ilgi gördüğünü söyleyen Kartal Yuvaları’ndan Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, “Önümüzdeki 1 hafta itibarıyla yaklaşık 250 bin adet forma satmış olacağız. Bu, bugüne kadar elde ettiğimiz en çok satış, yani rekor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. En çok formalar ilgi görüyor. Geçen sezona oranla ciddi oranda bir artış var. Sezon sonunda da rakam 500 bine yaklaşabilir” dedi. Mican, kışlık ürünlerin satışına da başladıklarını ve 60’ın üzerinde çeşit olduğunu sözlerine ekledi.
Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmada 6 puan alan Beşiktaş’ın dünyaca ünlü stoperi Pepe, özellikle bu arenadaki performansıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan iki haftada, en fazla top uzaklaştırma yapan isim oldu. OPTA’nın verilerine göre Pepe, 2 haftada toplam 20 kez uzaklaştırma yaparak zirveye kondu. Tecrübeli stoper, bu sezon Beşiktaş’ın oynadığı 10 resmi maçta da 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin ile Talisca’nın kavgasının medyaya sızması ve olayın abartıldığını düşünmesi nedeniyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni basına kapattı. Tecrübeli hoca daha önce de herkesin gözü önünde tartışan Caner ve Cenk ile ilgili haber yapıldığı için medyaya tavır almıştı.
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