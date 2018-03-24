Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi
Uzun süredir Beşiktaş'ta forma giyen ve yaşına rağmen oynadığı futbolla göz dolduran Ricardo Quaresma ile ilgili son karar verildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ricardo Quaresma için gelen teklifleri Portekizli oyuncunun Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda göstereceği performansa göre değerinde meydana gelebilecek olası artış için beklemeye aldı.
Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor. Özellikle Çin kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi. Başkan Fikret Orman'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor. Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
SABAH
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