Beşiktaş, Robin Van Persie'yi kiralayabilir
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe'de forma giyen Robin Van Persie'nin Beşiktaş'a kiralık olarak gidebileceğini belirtti.
İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları;
"BEŞİKTAŞ, Van PERSIE'Yİ KİRALAYABİLİR"
Bence Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kurtulmak istediği Van Persie'yi kiralayabilir. Çünkü ben Robin Van Persie'nin, Şenol Güneş'in elinde yeniden doğma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bedavaya alıyorlarsa alsınlar. Fenerbahçe yılda 5 milyon Euro veriyor, Beşiktaş 'Bunun 500 binini ben vereyim. Bir de ben deneyeyim' desin.
Negredo'yu bu sene pek seyredemedik, geçmişine baktığın zaman oynar gibi duruyor. 2 maçta çok kritik anlarda gol attığını da gördük. Niye oynamasın yani? Beşiktaş'ın Negredo'nun yanına, özellikle uzun boylu bir santrfora ihtiyacı olduğu çok net ortada. Demba Ba'dan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Biz ne söylesek boş, çünkü Beşiktaş'ı yönetenler, bizden daha akıllı davrandıklarını geçmiş dönemde yaptıklarıyla gösterdiler. Benim söylediğimden daha doğrusunu yapacaklardır."
"CENK TOSUN Galatasaray'DA OLSA..."
Cenk Tosun konusunda yanıldım. Son programda '20 milyon pound veren varsa bir dakika düşünmesinler, vermesinler' demiştim. Beşiktaş Yönetimi iyi bir pazarlık yaparak başarılı bir satış yaptı. Cenk Tosun açısından da önemli bir başarı. Beşiktaşlılar benimle, 'Sen bu Cenk Tosun Milli Takım düzeyinde değil dedin' diye dalga geçiyorlar. Hep söylüyorum, Futbol dinamik bir oyun. Dün Milli Takım düzeyinde olmayabilir, bugün olabilir. Mesela Arda Turan dün 47 milyon Euro'ya Barcelona'ya gitti, bugün bedavaya versen alan yok. Sporda dün var, bugün var, yarın var. Bu transfer meselesiyle ilgili yanıldım. Gururla da söylüyorum, iyi ki de yanılmışım. Böyle bir paraya gitmesi, hem futbolcu için iyi, hem kulübü için önemli bir gelir kaynağı. Bu pazarlığı başarıyla yöneten Beşiktaş'ı da kutlamak lazım. Gayet iyi bir fiyata satmayı becerdiler. Cenk Tosun bu performansını arttırmaya devam ederse, 1 büyük transfer daha yapabilir. Cenk'in yaşı henüz genç. Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaştığı gün burada ne dedik 'Şenol Güneş, Beşiktaş için büyük bir şans. Bursaspor'da futbolculara değer kattı, aynı şeyi şimdi Beşiktaş'ta yapacaktır.' Cenk için de bu bir şans oldu. Cenk Galatasaray'da, Tudor'un veya Riekerink'in elinde olsa ne olurdu? Şu anda Galatasaray'da istenmeyenler arasına kaydedilmiş, ve bedavaya verilecek futbolcular arasında olabilirdi. Ama Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in elinde olunca birden bire başka bir şey oldu. Bunlar hep doğru dişlilerin, doğru yerlere oturmasıyla oluyor. Sinan Gümüş yok olmaya doğru gitti, ama Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesiyle oyuncular pırıl pırıl parlamaya başladı. Aynısı Ozan Tufan için de geçerli."
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, Samuel Eto'o'yu reddetti!
Beşiktaş Kulübü, üçüncü kez golcü oyuncu Samuel Eto'o'yu reddetti.
Lucescu, teknik adam Aykut Kocaman'ı kızdırdı
Teknik adam Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman'ı kızdırdı.
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması!
Golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup, transfer ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı Orman: Hepsi oğlum gibi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'dan forvet transferi açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, forvet takviyesi ve Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu