Beşiktaş şampiyonluk yarışına devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig mücadelesinde Yeni Malatya ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-1 galibi tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u son bölümde bulduğu 2 golle 3-1 yendi ve Galatasaray derbisine moralli gitmeyi başardı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe'nin yerine ilk 11'de Domagoj Vida'yı görevlendirdi. Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı. Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig'de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.
Vodafone Park'ta Beşiktaş'a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara'nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo'ya Beşiktaş karşısında forma verdi.
Maça taraftarının desteğiyle iyi başlayan beşiktaş, aradığı golü 13. dakikada duran toptan buldu. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ligde 7. kez fileleri havalandıran golcü isim, taoplamda da 15 gole ulaştı.
Golden sonra oyunu daha rölantide götürmeye çalışan Beşiktaş, 33. dakikada kalesinde hiç beklemediği bir gol gördü. Boutaib'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Pereira ceza sahasında önce Vida'yı ekarte etti, ardından da skora dengeyi getiren gole imza attı.
İkinci yarıda oyunu tamamen Malatya yarı alanına yıkan Beşiktaş, aradığı golü 81. dakikada buldu. Adriano'nun nefis ortasında siyah beyazlıların 2018'deki en golcü ismi Talisca sahneye çıktı ve kafayla takımını bir kez daha öne geçirdi. Brezilyalı yıldız böylece ligdeki 13. golüne imza atmış oldu.
88. dakikada siyah beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlatan isim oldu.
Maçı da 3-1 kazanan Beşiktaş, puanını 62'ye çıkardı ve Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmamış oldu. Malatyaspor ise 38 puanda kaldı.
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