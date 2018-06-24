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Beşiktaş, Şenol Güneş'le 4'üncü sezona

Beşiktaş, Şenol Güneş'le 4'üncü sezona.17507
  • Giriş : 24.06.2018 / 18:44:00

Beşiktaş, teknik adam Şenol Güneş'le 4'üncü sezona başlıyor.

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Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, son dönem Kara Kartal'da en istikrarlı isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlı takımdaki görevine 2015-2016 sezonu başında geçen Güneş,  Beşiktaş'ta 4. sezonuna hazırlanıyor. Güneş öncesindeki 20 sezonda teknik  direktör konusunda istikrar yakalayamayan Beşiktaş, bu sorunu tecrübeli teknik  adamla giderdi.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde 3 sezonda 2 şampiyonluk  yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte dördüncü sezonuna hazırlanan Şenol Güneş, 6,5  sezon görev yapan İngiliz çalıştırıcı Gordon Milne'e biraz daha yaklaştı.

Beşiktaş'taki teknik direktörlük koltuğuna 1987-1988 sezonunda oturan  Milne, 1993-1994 sezonunun devre arasında görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa  kupalarında rekorlara imza atan Güneş, 2018-2019'un tamamında görev alması  halinde siyah-beyazlı takımın başında en fazla lig mücadelesine çıkan üçüncü  teknik adam olacak.

Beşiktaş'ta 6,5 sezon görev alan Milne, 213 lig mücadelesiyle bu  kategoride önde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte yaklaşık 4,5 sezon çalışan Sırp  teknik direktör Ljubisa Spajic, 147 lig maçına çıktı. Alman teknik adam Christoph  Daum 126 ve bir başka Sırp teknik direktör Dorde Milic ise 117 lig mücadelesinde  görev yaptı.

Beşiktaş'ın başında şu ana dek 102 karşılaşmada sahada yer alan Şenol  Güneş, yeni sezondaki 34 maçta da istikrarını sürdürmesi halinde bu başarısını  136 müsabakaya çıkaracak. Güneş, böylece Beşiktaş'ın başında en çok lig  mücadelesine çıkan üçüncü teknik direktör unvanını alacak.

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