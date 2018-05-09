Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.13647
  • Giriş : 09.05.2018 / 09:22:00

Beşiktaş, genç oyuncu Batuhan Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş Esport oyuncusu Batuhan Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı belirtildi. Yalçın, Balkan şampiyonasında Beşiktaş adına yarışmıştı.

10 Ekim 2017'de Beşiktaş Esports'a dahil olan Sergen Yalçın, Quincy10 nicki ile Beşiktaş forması altın turnuvalarda boy gösterdi. FIFA 18 mücadelelerini Playstation üzerinde veren Yalçın, en son geçtiğimiz hafta Dünya Kupasına gidebilmek için oynanan balkan şampiyonasında Beşiktaş adına mücadele etti.

16 kişinin katıldığı turnuvanın ilk ayağında bu oyuncular 4 gruba ayrıldı. Sergen Yalçın, grup aşamasını yenilgisiz kapatarak 1. sıradan çeyrek finale yükeldi.

Çeyrek Finalde Futbolista oyuncusu İsmail Can "Isopower" Yerinde ile eşleşen Yalçın, ilk maçı deplasmanda 4-2 kaybetti. Evindeki maçı da 4-0 kaybeden Siyah-Beyazlı oyuncu turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu vedanın ardından Beşiktaş Esports ve Batuhan Sergen Yalçın karşılık olarak anlaşmaların feshettiklerini açıkladı.  Balkan Şampiyonasında Batuhan Sergen Yalçını yenen Isopower finalde Galatasaray SK oyuncusu Testotier'i yenerek Playstation dalında birinci oldu.

Playstation kategorisinde Beşiktaş'ı temsil eden bir diğer oyuncu Burhan "BNY" Yerli de Sergen Yalçın gibi turnuvaya çeyrek finalde veda etti. BNY'nin çeyrek finaldeki rakibi Galatasaray oyuncusu Testotier'di. XBOX kategorisinde ise şampiyon, Beşiktaş Esports oyuncusu Schwenker oldu.

ŞAMPİY10

Aslıhan Doğan, Arda'nın eski aşkıyla aynı sitede

YSK'dan flaş Milet İttifakı kararı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ve açıklandı! Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Ve açıklandı! Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

Kupa için kapışacak Fenerbahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu.

 

Şenol Güneş: Kimse sabrımızı zorlamasın

Şenol Güneş: Kimse sabrımızı zorlamasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bırakıyor

Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bırakıyor

Aykut Kocaman, takımdaki seçimler öncesi Fenerbahçe'yi bırakıyor.

 

Lopes, teknik adam Fatih Terim'den özür diledi

Lopes, teknik adam Fatih Terim'den özür diledi

Akhisarsporlu Lopes, teknik adam Fatih Terim'den özür diledi.

Erman Toroğlu: Tam anlamıyla bir kaşar

Erman Toroğlu: Tam anlamıyla bir kaşar

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya