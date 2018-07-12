Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti
Beşiktaş Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kara Kartal'ın Shaktar ile oynayacağı hazırlık maçının ise saat 19.00'dan 18.00'e alındığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde bir antrenman yapacak olan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00’de çıkacak.
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