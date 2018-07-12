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Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti

Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti.17626
  • Giriş : 12.07.2018 / 16:09:00

Beşiktaş'ın Shaktar ile oynayacağı maçın saatinin değiştiği açıklandı.

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Beşiktaş Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kara Kartal'ın Shaktar ile oynayacağı hazırlık maçının ise saat 19.00'dan 18.00'e alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde bir antrenman yapacak olan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00’de çıkacak.

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